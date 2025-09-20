Tre cambi dopo appena 21 minuti: Enzo Maresca ha rivoluzionato il Chelsea nella sfida contro il Manchester United. Esce anche Palmer

Nel match di Premier League tra il Manchester United e il Chelsea Enzo Maresca ha effettuato 3 cambi dopo appena 21 minuti. L’allenatore dei Blues è stato costretto a inserire il secondo portiere, Filip Jorgensen, a causa dell’espulsione dopo appena 5 minuti di Sanchez. Maresca ha sostituito Estevao per Jorgensen al 6′, Pedro Neto per Adarabioyo al 7′ e, al minuto 21, Andrey Santos è subentrato a Cole Palmer.

La stella inglese non ha preso bene la sostituzione. Palmer, contrariato, ha abbandonato il campo con la squadra in 10 uomini e in svantaggio contro lo United a Old Trafford.