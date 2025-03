Le parole dell’allenatore del Manchester United Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad.

“Strapagati” e “Non abbastanza bravi“, in una recente intervista il co-proprietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe ha così descritto alcuni giocatori della formazione dei Red Devils.

Parole che hanno generato molto clamore e che hanno portato l’allenatore dello United Ruben Amorim a commentarle nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad.

“Penso che se vogliamo essere onesti, tutti, io, i giocatori, non stiamo dando il massimo in questa stagione – ha esordito – Includo me stesso in questo. Abbiamo gente come Casemiro, per esempio, ed è un giocatore che ha vinto tutto. Tutti possono fare molto meglio. L’obiettivo è cambiare la sua idea e quella di tutti gli altri“.

Sul suo rapporto con Ratcliffe: “È davvero positivo fin dal primo giorno. Siamo diretti e onesti l’uno con l’altro. Sento il supporto del consiglio, in particolare di Sir Jim. Abbiamo conversazioni oneste. Lamentele dai giocatori per le sue parole? Nessuno dei mei giocatori si è lamentato con me dei commenti fatti da Sir Jim Ratcliffe”.

United, le parole di Amorim

Ratcliffe ha però confermato l’allenatore portoghese sulla panchina, dimostrando così la fiducia del club nei suoi confronti: “Lo sapevo già. Avevo avuto tutte queste conversazioni con loro. Sono venuti da me nello spogliatoio. Ma dirlo pubblicamente è davvero un bene per l’allenatore. Fin dal primo giorno, ho sentito il supporto di tutti qui”.

Chiosa finale mentalità dei giocatori: “Se sei un giocatore di alto livello e giochi in questo club o lo alleni come me non puoi non sentire quando la gente dice che non sei abbastanza bravo per questo club. In allenamento ho la sensazione che lo vogliano davvero tanto dimostrare, soprattutto domani”.