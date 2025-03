Le parole e le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester United Ruben Amorim alla vigilia del match contro l’Arsenal

Prosegue la stagione del Manchester United di Amorim. Buttati fuori lo scorso 2 marzo dalla FA Cup dal Fulham e con una Premier che non sorride pienamente (quattordicesimo posto con soli 33 punti), ai Red Devils l’unica pista rimasta percorribile per pensare di portare a Old Trafford un trofeo è quella dell’Europa League.

Nella partita valida per l’andata degli ottavi, giocata contro la Real Sociedad, gli uomini di Amorim hanno portato a casa un pareggio dalla trasferta spagnola. Imperativo ribaltare il risultato in vista soprattutto del ritorno in Inghilterra.

Per lo United però è attesa adesso la super sfida contro l’Arsenal, e lo stesso Amorim ha parlato in conferenza stampa presentando la gara che lo vedrà interfacciarsi con la formazione allenata da Arteta.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Man United, le parole di Amorim per l’Arsenal

L’allenatore dei Red Devils ha presentato la sfida contro l’Arsenal nella consueta conferenza stampa. Il portoghese ha così iniziato: “Dobbiamo sopravvivere contro l’Arsenal, la squadra era molto stanca negli ultimi 20 minuti contro la Sociedad. Titolari? Tutti possono partire dal 1′ se si allenano”.

Ha poi continuato riguardo le proteste dei tifosi e del momento difficile della sua squadra: “Penso che per tutti nel nostro club sia un momento difficile. L’unica cosa che io e che i nostri giocatori possiamo fare è giocare bene e vincere. Le persone hanno il diritto di protestare, è una cosa giusta da fare. Fa parte del nostro club, e tutti hanno una voce, ma il mio compito è migliorare la squadra e dare loro qualcosa in questo momento perché lo meritano e sono straordinari“.

“Europa League più difficile della Champions”, le parole del portoghese

L’allenatore dello United ha poi parlato della sua competizione europea: “L’Europa League è molto più dura, secondo me, della Champions League. Non tanto per le partite, ma per il recupero per poi giocare in Premier League nel weekend”.

Ha poi concluso parlando di Arteta: “Il modo in cui Arteta ha gestito i problemi all’interno del club è un’ispirazione per tutti. Però, non avrò il tempo che ha avuto lui”.