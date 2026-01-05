Manchester United, Amorim non è più l’allenatore: il comunicato

Manchester United, Ruben Amorim ha lasciato il club: il comunicato dei Red Devils

Attualmente dal sesto posto in classifica in Premier League con 31 punti, al pari del Chelsea, il Manchester United cambia guida tecnica. Non sarà più Ruben Amorim l’allenatore

Fatale il pareggio per 1-1 contro il Leeds 16° in classifica nel segno di Aaronson e Cunha, arrivato nella 20ª giornata di Premier League disputata domenica 4 gennaio 2026.

In mattinata, Amorim ha incontrato il direttore sportivo del Man United Jason Wilcox e l’amministratore delegato Omar Berrada, che gli hanno comunicato l’esonero. Salutati giocatori e dipendenti a Carrington, ha lasciato il centro di allenamento. Confermato quindi quanto anticipato da David Ornstein e Sky UK.

Finisce quindi l’era Amorim, arrivato ai Red Devils dopo essere stato di fatto prelevato dallo Sporting a novembre 2024 per sostituire Ten Hag. Alla guida del Manchester United, 63 partite tra tutte le competizioni, 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte per una media punti di 1,63 e nessun trofeo. Di seguito il comunicato del club.

Manchester United, addio Amorim: il comunicato

Il comunicato del Manchester United: “Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Arrivato nel novembre 2024, Ruben ha guidato la squadra fino alla finale di UEFA Europa League a Bilbao nel mese di maggio“.

“Con il Manchester United attualmente al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha preso con riluttanza la decisione che questo fosse il momento giusto per cambiare, al fine di offrire alla squadra la migliore opportunità possibile di ottenere il miglior piazzamento finale in campionato“.

“Il club desidera ringraziare Ruben per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra nella partita contro il Burnley di mercoledì“.