Man United, Amorim: “De Bruyne? È dalla parte sbagliata di Manchester”

Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia del derby di Manchester tra lo United e il City di Pep Guardiola.

È tempo di derby a Manchester. Domenica 6 aprile si sfideranno lo United di Ruben Amorim e il City di Pep Guardiola per la 31esima giornata di Premier League.

L’allenatore dei Red Devils, nella solita conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida soffermandosi anche su alcuni dei protagonisti.

Tra questi non si può dimenticare l’annuncio dell‘addio di Kevin De Bruyne: “È uno dei migliori giocatori della Premier League. Il tempo passa per tutti quindi è una cosa naturale. Ha migliorato il campionato”.

Continua poi scherzando: “È dalla parte sbagliata di Manchester (ride ndr), gli auguro buona fortuna. È stato un piacere vederlo in Portogallo molte volte, quindi spero che si goda il resto della sua vita“.

Manchester United, le parole di Amorim

Ruben Amorim parla poi del futuro e soprattutto del derby: “Ci concentreremo partita per partita. Abbiamo qualche giorno per riprenderci dall’ultima sfida e poi ne avremo altre. Penso che l’attenzione sarà più sulla prossima partita in Premier League. Quindi vogliamo vincere questo match, vogliamo migliorare in classifica e soprattutto vogliamo vincere le partite. Ci concentreremo completamente su questa partita“.

Infine conclude su Garnacho: “Penso che stia facendo le cose giuste. Ovviamente, come ogni giocatore della nostra squadra, deve migliorare le scelte sulla trequarti offensiva. Dobbiamo migliorare, tutti i giocatori devono migliorare. Forse Bruno Fernandes è quello che può fare qualcosa, un assist o segnare gol, molto facilmente. Quindi dobbiamo migliorare come squadra per aiutare Garnacho, ma lui sta migliorando il modo in cui difende, il modo in cui corre, sta lavorando sodo e ha bisogno di segnare più gol. Lo vedo come un ragazzo giovane che vuole migliorare, sta migliorando, ma non è in un gran momento in quel reparto, come gli altri ragazzi della squadra“.