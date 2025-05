Il Manchester City spinge per Wesley del Flamengo: la situazione

Il Manchester City spinge per Wesley del Flamengo: i Citizens pressano per chiudere per il terzino prima del Mondiale per Club

Il Manchester City si muove sul mercato: il club allenato da Guardiola spinge per Wesley, terzino brasiliano del Flamengo. Il classe 2003 è tra i migliori prospetti nel suo ruolo, e ha già vinto diversi trofei con il club rossonero, collezionando in tutto 127 presenze con la Prima squadra.

Il giocatore era stato a un passo dall’Atalanta in estate, e ora i Citizens stanno spingendo per puntare su di lui nonostante la concorrenza di altri club. Gli inglesi, infatti, preferirebbero il classe 2003 a Livramento del Newcastle.

Il Manchester City vorrebbe infatti chiudere prima del Mondiale per Club, che li vedrà impegnati a Miami dopo la fine del campionato.