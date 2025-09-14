Foden apre la festa, Haaland da record: il City vince il derby contro lo United. All’Etihad finisce 3-0

Festa per il Manchester City contro lo United: all’Etihad finisce 3-0. Haaland diventa il miglior marcatore della storia del derby

Un derby di festa per il Manchester City. La squadra di Guardiola spazza via lo United con un netto 3-0 all’Etihad. Ad aprile le danze ci ha pensato Phil Foden, che ha approfittato di un bel cross per colpire di testa e battere un incolpevole Bayindir.

Ma il derby di Manchester negli ultimi anni ha un solo re: Erling Haaland. Con la doppietta che ha chiuso il discorso, il norvegese è salito a quota 8 gol in 8 partite contro il Manchester United. Un vero e proprio incubo per i Red Devils, che dall’arrivo del bomber norvegese in Inghilterra hanno vinto contro gli storici rivali solo in due occasioni.

L’ex Borussia Dortmund raggiunge così due mostri sacri come Aguero e Rooney come miglior marcatore della storia del derby di Manchester, migliorando anche i loro numeri. L’argentino ci aveva messo infatti 13 partite a segnare otto gol nel derby, l’inglese 21.

Il clean sheet all’esordio di Gigio Donnarumma completa il pomeriggio di festa dei Citizens. L’ex portiere del PSG è stato subito decisivo, riuscendo a mettere la mano su un bel tiro al volo di Mbeumo, proprio pochi minuti prima che Haaland chiudesse il discorso con il gol del definitivo 3-0.

Il Manchester City torna a sorridere

Dopo le due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, il Manchester City torna a sorridere. Gli uomini di Guardiola superano proprio la squadra di Amorim in classifica, ferma a quota 4.

I Citizens proveranno a rompere un tabù storico. Sin dalla stagione 1992/93, infatti, nessuna squadra è mai riuscita a vincere la Premier League dopo aver raccolto due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. L’ultima (e unica) squadra a riuscirci? Proprio il Manchester United di Sir Alex Ferguson.