Manchester City, ufficiale l’arrivo di Tijjani Reijnders

Ora è ufficiale: Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. Il centrocampista arriva dopo due stagioni al Milan

Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. Il centrocampista olandese ha firmato il contratto con il suo nuovo club, ed è arrivato anche l’annuncio ufficiale.

L’ormai ex rossonero si trasferisce in Premier League per 55 milioni di euro più 15 di bonus. I Citizens acquistano Reijnders dopo due stagioni al Milan, con cui ha giocato in tutto 104 partite.

Nella stagione appena conclusa il centrocampista è stato uno dei giocatori più importanti, con 15 gol e 5 assist.

Il Manchester City ha puntato forte su di lui, e aveva raggiunto l’accordo già nei giorni scorsi. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Reijnders giocherà per la prima volta in Premier League.

Manchester City, il comunicato su Reijnders

Di seguito il comunicato ufficiale del Manchester City: “Il Manchester City è lieto di annunciare la firma di un accordo quinquennale con Tijjani Reijnders. Il ventiseienne olandese arriva dal Milan, dove ha trascorso le ultime due stagioni.

Operatore energico ma di classe in grado di giocare in un ruolo offensivo o difensivo, Reijnders è stato nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25.

Quel riconoscimento è arrivato dopo aver segnato 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando il suo precedente miglior risultato in una singola campagna.

Che si tratti di scegliere un passaggio, esplodere nello spazio o sparare da distanza, Reijnders ha dimostrato un eccezionale gioco a tutto tondo in uno dei campionati più difficili d’Europa”.