Di nuovo Manchester City-Real Madrid: i precedenti e le probabili formazioni

Sarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti: i precedenti e le probabili formazioni

Poteva essere la finale, sarà ‘soltanto’ un playoff per accedere agli ottavi di finale di UEFA Champions League: all’Etihad Stadium si giocherà il primo atto tra i Citizens e i campioni in carica.

Pep Guardiola da una parte, Carlo Ancelotti dall’altra: alle 21 si giocherà una delle sfide più attese della competizione.

Vedere la sfida tra le squadre non è inusuale. Negli ultimi quattro anni è quasi diventato un classico in UEFA Champions League.

Quella del 2024/25 sarà il quinto confronti negli ultimi cinque anni, sempre nella fase a eliminazione diretta.

I precedenti

Gol, emozioni e colpi di scena: quello del 2025 sarà il quinto confronto negli ultimi cinque anni. Manchester City e Real Madrid si sono sfidati anche due volte in semifinale di UEFA Champions League. I precedenti sono pari: due qualificazioni a testa.

Tra questi, spicca sicuramente il caso più recente, quello della stagione 2023/24. Dopo il 3-3 al Santiago Bernabeu, il Real Madrid ha poi vinto all’Etihad ai calci di rigore, guadagnandosi la finale poi vinta contro il Borussia Dortmund. La squadra di Carlo Ancelotti sorride se ripensa alla stagione 2021/22 quando la doppietta di Rodrygo regala la storica qualificazione ai blancos, di nuovo vincenti in finale questa volta contro il Liverpool. Clamoroso, invece, il 4-0 con cui il Manchester City si è imposto nella stagione 2022/23. Ecco i precedenti:

stagione 2019/20: Real Madrid-Manchester City 1-2

stagione 2019/20: Manchester City-Real Madrid 2-1 (qualificazione per gli inglesi)

stagione 2021/22: Manchester City-Real Madrid 4-3

stagione 2021/22: Real Madrid-Manchester City 3-1 dts (qualificazione per gli spagnoli)

stagione 2022/23: Real Madrid-Manchester City 1-1

stagione 2022/23: Manchester City-Real Madrid 4-0 (qualificazione per gli inglesi)

stagione 2023/24: Real Madrid-Manchester City 3-3

stagione 2023/24: Manchester City-Real Madrid 1-1 (qualificazione per gli spagnoli ai rigori)

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Kovacic; Foden, Silva, De Bruyne, Savinho; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dove vedere Manchester City Real Madrid in tv e in streaming

La sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, valevole per l’andata dei playoff di UEFA Champions League, si giocherà all’Etihad Stadium e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su NowTv e Sky Go.

