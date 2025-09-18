Questo sito contribuisce all'audience di

Manchester City, la probabile formazione contro il Napoli

Redazione 18 Settembre 2025
Erling Haaland (IMAGO)
Le possibili scelte di Pep Guardiola per la gara tra di Champions League all’Etihad tra il suo Manchester City e il Napoli

Si avvicina l’esordio in questa Champions League del Manchester City di Pep Guardiola e del Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli per 3-1 con le reti di De Bruyne, Hojliund e Beukema.

I Citizens, invece, nell’ultimo weekend di Premier League hanno vinto 3-0 il derby di Manchester contro lo United con la doppietta di Haaland e la rete di Foden.

Per la gara contro il Napoli, Pep Guardiola dovrebbe confermare il centrocampo e l’attacco della gara di domenica scorsa mentre cambiare qualcosa in difesa.

La probabile formazione del Manchester City contro il Napoli

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Akè; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City (IMAGO)
Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

La gara tra Manchester City e Napoli, in programma giovedì 18 settembre alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e NOW.