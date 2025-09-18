Il capitano del Napoli è stato espulso a 20′ dal fischio d’inizio

Pessima notizia per Antonio Conte e tutto il Napoli: dopo soli 20′ della gara contro il Man City, infatti, Di Lorenzo è stato espulso e ha lasciato in 10 la sua squadra. All’uscita dal campo del laterale destro, la fascia di capitano è stata ereditata da Matteo Politano.

Di Lorenzo ha terminato anzitempo la partita a causa di un fallo su Haaland, giudicato come un intervento irregolare che ha interrotto una chiara azione da gol.

Pochi minuti dopo questo episodio, Conte ha tolto dal campo Kevin De Bruyne per inserire Olivera, con l’intento di dare un nuovo equilibrio alla sua squadra.

Così come all’entrata in campo, i tifosi dell’Etihad hanno accompagnato l’uscita dal campo del centrocampista belga con diversi applausi.