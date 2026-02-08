Haaland torna a segnare in Premier: il City vince ad Anfield e non molla l’Arsenal

Haaland firma la rimonta del Manchester City contro il Liverpool, che termina il match in 10 a causa dell’espulsione di Szoboszlai

Ad Anfield, il Manchester City recupera il Liverpool e conquista la vittoria grazie a un rigore di Haaland. In Premier League, l’attaccante norvegese non trovava la via della rete addirittura dal 7 gennaio, anche in quel caso su rigore contro il Brighton.

Una vittoria fondamentale che permette alla squadra di Guardiola di limitare la forbice di punti con l’Arsenal capolista. Attualmente, Saka e compagni – complice la vittoria netta per 3-0 contro il Sunderland di ieri, sabato 7 febbraio – comandano la classifica con 56 punti, con i Citizens che inseguono a 50.

Nonostante un primo tempo favorevole agli uomini di Guardiola, che hanno sprecato due grandi occasioni da gol con Haaland e Marmoush in avvio di gara, a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa grazie a una punizione al millimetro di Szoboszlai al 74′.

Il Manchester City, però, non ha mollato la presa. Dopo 10′ dal vantaggio del Liverpool, Bernardo Silva trova il gol del pareggio su assist del numero 9 dei Citizens. Un gol che anticipa un finale al cardiopalma tra le due squadre. Dopo la rete del portoghese, le due squadre hanno alzato ulteriormente l’intensità del pressing in ogni centimetro del campo, nel tentativo di trovare una vittoria fondamentale per entrambe.

Dal rigore di Haaland al rosso di Szoboszlai

Al 92′, un fallo netto di Alisson in area di rigore regala l’occasione ideale ad Haaland di completare la rimonta degli ospiti. Nonostante il trash talk dei giocatori dei Reds, il norvegese mantiene la freddezza necessaria per trasformare dagli undici metri, finendo per togliersi la maglia ed esultare con i propri tifosi.

Minuti finali caratterizzati dall’assalto del Liverpool nell’area di Donnarumma, che, però, alza il muro. Per provare a pareggiare i conti, Slot inserisce anche Federico Chiesa al 94′, ma il cambio non incide sul risultato. Nel recupero il City troverà anche la rete dell’1-3 con Cherki, bravo a calciare verso la porta rimasta sguarnita dopo la salita del portiere brasiliano sul corner. L’azione, però, viene rivista al VAR: mentre il tiro del francese stava oltrepassando la linea, Szoboszlai trattiene Haaland in area. L’arbitro espelle l’ungherese e, nonostante il pallone fosse già entrato, decide di annullare il gol. Il match si chiude così sull’1-2.

Haaland interrompe il digiuno in Premier

Per quanto possa sembrare irrealistico, Erling Haaland non segnava in Premier League dalla 21ª giornata. In quell’occasione, il Manchester City non andò oltre il pareggio nella gara interna contro il Brighton – terminata 1-1. Oggi, invece, il suo ritorno al gol ha portato in casa Citizens tre punti fondamentali nella corsa al titolo.

Nonostante il periodo di carestia per il norvegese, Haaland ha mantenuto la vetta della classifica marcatori con 20 reti segnate in 24 presenze – esclusa quella di oggi. Tuttavia, se il Manchester City vuole sperare di recuperare lo svantaggio in classifica sulla squadra di Arteta, la continuità realizzativa di Haaland rappresenta un fattore imprescindibile.