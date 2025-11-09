Manchester City-Liverpool, le formazioni ufficiali

Solo campioni in campo per Manchester City-Liverpool

Gli ultimi 8 titoli in Premier League se li sono spartiti due sole squadre, Manchester City e Liverpool, che oggi tornano ad affrontarsi in una sfida che spesso vale un campionato.

Entrambe, però, hanno lasciato per strada qualche punto di troppo in questa stagione e sono all’inseguimento del primo posto dell’Arsenal.

I citizens vengono da tre vittorie consecutive e possono contare su un Erling Haaland scatenato e al primo posto nella classifica marcatori del campionato.

I reds hanno vinto per 2-0 la scorsa settimana contro l’Aston Villa e hanno ritrovato grande fiducia battendo per 1-0 il Real Madrid in Champions League.

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Foden; Cherki, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola

A disposizione: Trafford, Stones, Aké, Lewis, Reijnders, Ait-Nouri, Savinho, Bobb, Marmoush

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. Allenatore: Slot

A disposizione: Woodman, Kerkez, Gomez, Endo, Jones, Gakpo, Isak, Chiesa, Ngumoha

Dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming

Il big match dell’undicesima giornata di Premier League si giocherà oggi, domenica 9 novembre, con calcio d’inizio alle 17:30 italiane.

Sarà possibile vedere la partita in diretta tv esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv.