L’attaccante norvegese del Man City non va nemmeno in panchina per la sfida contro il Leeds per un infortunio rimediato in settimana.

Sorpresa nei convocati del Manchester City in vista della sfida delle ore 18:30 Elland Road contro il Leeds.

Erling Haaland non è tra i titolari e non va nemmeno in panchina per un leggero infortunio durante l’allenamento di questa settimana.

Guardiola, quindi, deve trovare una soluzione diversa e schiera Cherki al posto di Marmoush e Semenyo.

Pep Guardiola ha commentato così la notizia spiegando le condizioni del norvegese: “Due giorni fa durante l’allenamento ha avuto qualche problema e si è leggermente infortunato. Niente di grave, ma non è pronto per oggi. Siamo senza uno dei nostri attaccanti migliori e giocheremo con un altro attaccante di punta”.