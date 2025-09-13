Rayan Ait-Nouri, Manchester City (Imago)

Brutte notizie per Pep Guardiola, che perde Aït-Nouri per più di un mese: il terzino salterà diverse partite importanti

Deve già rincorrere il Manchester City, che ha iniziato la sua Premier League con due sconfitte su tre e si trova già a 6 punti dalla vetta. E ora arriva un trittico di partite da non sbagliare per la squadra di Pep Guardiola, che già domani – domenica 14 settembre – sarà impegnata nel derby cittadino contro il Manchester United.

Una partita che precede quelle molto ostiche contro Napoli, nell’esordio stagionale in Champions League, e Arsenal: tutte sfide in cui l’allenatore catalano dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Aït-Nouri.

Il terzino sinistro, prelevato a inizio giugno dal Wolverhampton per più di 35 milioni di euro, ha infatti riportato un infortunio alla caviglia che lo farà stare fuori per più di un mese.

Una perdita molto importante per Guardiola, considerando come l’algerino abbia sempre giocato titolare nelle prime partite di campionato.

Manchester City, le condizioni di Aït-Nouri

Un inizio di stagione sfortunato per Aït-Nouri, che deve fare i conti con quello che è già il suo secondo infortunio. Il classe 2001 aveva avuto problemi anche nella partita contro il Tottenham, venendo sostituito al minuto 23, ma si è poi ripreso in fretta.

E di conseguenza di problemi ce ne avrà anche Pep Guardiola, che dovrà trovare al più presto una soluzione affidabile vista la mole di partite complicate che spetta al suo Manchester City.