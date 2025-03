Haaland raggiunge un nuovo record in Premier League: l’attaccante del Manchester City coinvolto in 100 gol in meno di 100 partite

Anche quando il momento sembra il più buio. Anche nelle difficoltà. Il Manchester City si aggrappa a Erling Haaland e ai suoi gol, ma non solo.

L’attaccante dei Citizens ha battuto un record in Premier League grazie alla rete nella partita contro il Brighton. Haaland ha infatti contribuito a 100 reti in campionato da quando è in Inghilterra, ed è il primo nella storia della Premier League a riuscirci in meno di 100 partite.

L’ennesima conferma della forza dell’attaccante, vero e proprio riferimento nonostante le difficoltà del Manchester City. La squadra di Guardiola sta vivendo una stagione complicata, con l’uscita dalla Champions League e la mancanza di continuità in campionato.

Al momento i Citizens stanno lottando per rimanere nella zona coppe europee, infatti si trovano a quota 47 punti in sesta posizione. Il Manchester City, però, ha un’arma in più, e si chiama Erling Haaland.

Manchester City, il record di Haaland

Come anticipato, Haaland ha raggiunto 100 tra gol e assist grazie alla sua rete contro il Brighton. Il gol del momentaneo vantaggio è l’ottantaquattresimo in Premier League, che sommato ai 16 assist porta alla tripla cifra.

L’ex Borussia Dortmund è il primo a riuscirci in appena 94 partite di campionato, lasciando indietro diverse leggende della Premier League. Il record in precedenza apparteneva ad Alan Shearer, capace di contribuire a 100 gol in 100 partite, mentre Cantona e Salah avevano impiegato 116 gare.