Manchester City, Haaland: “È stata una stagione orribile. Sarà difficile sostituire De Bruyne”

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha parlato della stagione dei Citizens, definita dal norvegese “orribile”

La stagione 2024/2025 del Manchester City è stata deludente. I Citizens hanno abituato la loro tifoseria a vittorie e trofei. Quest’anno, però, il club allenato da Pep Guardiola ha deluso le aspettative.

Complici alcuni infortuni subiti dai top player, in primis la rottura del crociato di Rodri, il City non è riuscito a vincere e convincere né in Premier League, né in Champions. In Europa, i Citizens sono usciti ai playoff contro il Real Madrid.

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha rilasciato un’intervista alla BBC Sport. Il numero 9 ha definito la stagione in corso “orribile e noiosa“. Per la punta norvegese è stata una stagione complicata. Haaland ha saltato diverse partite per problemi fisici.

Il Manchester City e il numero 9 hanno ancora una chance per rendere meno amara la stagione: la vittoria della FA Cup. Il prossimo 17 maggio, i ragazzi di Guardiola affronteranno il Crystal Palace a Wembley. “L’annata è stata complicata. Non è bello perdere così tante partite. È positivo aver raggiunto la finale di Wembley ed è sempre importante vincere trofei. Abbiamo ancora la finale di FA Cup da giocare e, in una stagione orribile, siamo comunque riusciti a raggiungerla “, così ha esordito Haaland nell’intervista alla BBC.

Haaland: “Se dopo 4 scudetti non continui a vincere è un fallimento”

Erling Haaland ha continuato dicendo: “Quando hai vinto quattro scudetti di fila, se non ne vinci cinque sarà una stagione fallimentare“. Da una squadra vincente ci si aspettano tanti successi: “Questi sono gli standard che abbiamo stabilito. Non abbiamo fatto abbastanza bene in campionato, ma speriamo ancora nella qualificazione alla Champions League“.

Haaland ha analizzato il Crystal Palace, prossimo avversario dei Citizens nella finale di FA Cup: “È un club davvero difficile contro cui giocare. Sono una squadra straordinaria con giocatori di qualità“. L’attaccante del City ha parlato della sua squadra: “Ognuno di noi non è stato bravo quest’anno. Non siamo stati abbastanza costanti in questa stagione e non abbiamo vinto abbastanza partite, è semplice“.

“Un onore giocare con De Bruyne, difficile sostituirlo”

Erling Haaland è tornato sugli infortuni che hanno caratterizzato la stagione del Manchester City: “Certo, abbiamo avuto diversi infortuni durante la stagione ma non sono una scusa“. L’attaccante ha commentato il problema alla caviglia che l’ha obbligato a uno stop di 6 partite: “Per me è stato orribile. Non è bello vedere la squadra giocare e restare fuori, ma devi fare del tuo meglio per tornare il prima possibile. Sono molto felice di essere tornato in campo“.

Haaland ha parlato del compagno di squadra Kevin De Bruyne, prossimo all’addio al City: “Per Kevin sarebbe meraviglioso salutare con un trofeo. La sua esperienza a Manchester è stata incredibile, è assurdo quanti trofei abbia vinto e speriamo ne conquisti ancora uno. È stato speciale giocare con lui, farò di tutto per godermi le ultime partite insieme“. Per Haaland sarà difficile sostituire De Bruyne: “Quando Kevin se ne andrà avremo bisogno di un rimpiazzo, anche se lui è insostituibile per molte ragioni“.