Milan, Kyle Walker (Imago)

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha confermato che Kyle Walker non farà parte della rosa dei Citizens per il Mondiale per Club

È già tempo di pensare al calciomercato, nonostante manchino ancora le ultime partite prima della fine dei campionati.

In questo senso, alla vigilia della sfida contro il Fulham che chiuderà la Premier League del Manchester City, Pep Guardiola ha anticipato alcuni dei piani futuri del club inglese.

In particolare, l’allenatore spagnolo ha parlato di Kyle Walker, terzino attualmente in prestito al Milan ma il cui futuro è ancora in dubbio.

Alla precisa domanda riguardante la presenza del classe 1990 al Mondiale per Club – che prenderà il via il 15 giugno -, il catalano ha risposto con un secco “No“. Resta da capire ora se questo varrà solo per la competizione estiva o se anche nella prossima stagione Walker non tornerà al Manchester City.