City, Guardiola: “Ho dato tre giorni liberi ai giocatori, è l’unico modo per rimanere al top”

Il City fa cinque vittorie consecutive e Guardiola rilassa l’ambiente: “Ho dato tre giorni liberi ai miei giocatori”

Il Manchester City di Pep Guardiola vola in Premier League battendo per 2-1 il Newcastle all’Etihad Stadium, e si rilancia nella corsa verso il titolo: adesso l’Arsenal dista solo due punti.

Due gol di Nico O’Reilly piegano le “Magpies” e mantengono vive le speranze le ambizioni del Manchester City, ancora in lotta per tutte e quattro le competizioni.

In campionato la squadra di Guardiola si piazza attualmente al secondo posto a due lunghezze di distanza dall’Arsenal di Arteta. In FA Cup i “cityzens” hanno raggiunto gli ottavi di finale battendo il Salford nel turno precedente. In EFL Cup, spazzato via il Newcastle per 3-1. In Champions agguantato l’ottavo posto nell’ultima giornata di Phase League, valido l’accesso all’eliminazione diretta.

Quest’ultimo non è certo un dettaglio: sì perché proprio nella settimana dei ritorni playoff di Champions League, Guardiola ha scelto di premiare i suoi giocatori con tre giorni di riposo.

Guardiola: “Godersi la vita è l’unico modo per rimanere al top”

Cinque vittorie consecutive, e adesso il City, può preparare al meglio l’ultima parte della stagione, la più importante. Al termine del match contro il Newcastle, l’allenatore spagnolo si è espresso così: “Ho dato tre giorni liberi ai miei giocatori, li ho detto ‘bevete tanta caipirinha, daiquiri… godetevi la vita!‘”.

Continua: “Poi si ritorna, faremo tre buoni allenamenti e partiremo per Leeds. Se ci mettiamo a fare i conti sulle partite che mancano non ne usciamo più. Questo è l’unico modo per rimanere al top, senza mollare mai”.