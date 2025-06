Guardiola: “Haaland impari a essere capitano. Non credo ci saranno nuovi acquisti”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Mondiale per Club tra il Manchester City e il Wydad Casablanca

Nuova stagione, nuovo Manchester City. Nella conferenza stampa organizzata alla vigilia della sfida del Mondiale per Club tra i Citizens e il Wydad Casablanca, Pep Guardiola ha fatto il punto della situazione.

L’ex Barcellona e Bayern Monaco ha toccato diversi temi. Tra questi la scelta del capitano, una decisione che Guardiola ha sempre lasciato allo spogliatoio. Dalla prossima stagione, per la prima volta sarà l’allenatore a scegliere chi porterà al braccio la fascia.

“Non mi è piaciuto ciò che è successo la scorsa stagione e ho deciso io chi rappresenterà la squadra quest’anno“. Queste le parole dell’allenatore che ha svelato di aver stilato una lista con 4 nomi: “Ho scelto 4 capitani, forse dopo il Mondiale per Club ne selezionerò qualcun altro“.

Guardiola ha inserito in lista Erling Haaland. Nonostante la giovane età, l’allenatore reputa l’attaccante meritevole della fascia da capitano: “È giovane, è rispettato, ma deve iniziare a imparare ciò che significa essere un capitano perché resterà qui molti anni. Impari in fretta quando hai personalità come Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri e Gundogan, che è stato un incredibile capitano nell’anno del triplete“.

“Bernardo Silva, Rodri e Ruben Dias simboli della squadra”

L’allenatore del City ha elogiato i senatori della squadra. I leader dello spogliatoio hanno permesso ai Citizens di terminare la complicata stagione in maniera dignitosa. Guardiola ha speso belle parole per alcuni suoi giocatori:

“Bernardo (Silva ndr) è stato importantissimo per noi. In nove anni mai un infortunio, nei momenti difficili si è sempre rialzato, è un esempio in campo. Lo stesso vale per Ruben Dias e Rodri. Quando le cose vanno male loro dicono: “Cerchiamo la migliore soluzione per la squadra”. Questo è il motivo per cui li ho scelti“.

“Non credo ci saranno altri acquisti”

Sul tema mercato, Guardiola è stato vago. Dopo anni di spese folli, nelle scorse settimane l’allenatore aveva chiesto alla società di non aumentare in modo smisurato il numero di giocatori in rosa.

Lo spagnolo ha dichiarato: “Non credo ci saranno altri acquisti, con tanti impegni ravvicinati tutti avranno spazio“.