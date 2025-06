Manchester City, i convocati di Pep Guardiola per il Mondiale per Club

Il Manchester City ha reso noti i 27 giocatori che partiranno in direzione Stati Uniti per il prossimo Mondiale per Club

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club. La competizione estiva inizierà domenica 15 giugno alle ore 2.00 con il match tra il Miami di Lionel Messi e l’Al-Ahly. La finale si giocherà domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.

Tra le squadre presenti al Mondiale per Club c’è il Manchester City. I Citizens sono stati sorteggiati nel girone G insieme a Juventus, Al-Ain e Wydad.

Dopo una stagione in chiaroscuro, i ragazzi di Pep Guardiola proveranno ad affermarsi nella competizione alle porte. Il City ha concluso la scorsa Premier League al terzo posto.

Con una nota sul suo sito, il club inglese ha comunicato la lista dei 27 giocatori convocati per il prossimo Mondiale per Club.

I 27 nomi: presente Reijnders

Ecco le scelte di Pep Guardiola:

PORTIERI: Ederson, Bettinelli, Ortega;

DIFENSORI: Ruben Dias, John Stones, Nathan Aké, Rayan Ait Nouri, Vitor Reis, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis;

CENTROCAMPISTI: Tijjani Reijnders, Jeremy Doku, Nico Gonzales, Rodrigo, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Savinho, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Claudio Echeverri, Phil Foden, Oscar Bobb, Nico O’Reilly;

ATTACCANTI: Omar Marmoush, Erling Haaland;

Il City esclude Jack Grealish

L’assenza che fa rumore è quella di Jack Grealish. L’inglese è stato escluso dalla lista dei 27 convocati per il prossimo Mondiale per Club. La stagione dell’ex Aston Villa non è stata memorabile.

Grealish ha raccolto 20 presenze, 1 gol e 1 assist nella scorsa Premier League. Il giocatore di Birmingham si è trasferito dall’Aston Villa al Manchester City nel 2021 per la cifra record di 117.5 milioni di euro.