Il Manchester City è in finale di FA Cup. Sfiderà il Crystal Palace

Il Manchester City batte il Nottingham Forest e raggiunge il Crystal Palace in finale di FA Cup

Per il terzo anno consecutivo, il Manchester City ha raggiunto la finale di FA Cup. Non hanno sbagliato gli uomini di Guardiola in semfinale contro il Nottingham Forest, battuto per 2-0.

Decisive le reti di Lewis, che ha aperto le marcature dopo solo due minuti e Gvardiol, che ha siglato il gol del 2-0 al 51′.

Anche in una stagione al di sotto delle aspettative, i citizens tornano quindi a giocarsi la coppa nazionale, persa in finale la scorsa stagione contro il Manchester United.

Questa volta, all’ultimo atto della competizione troveranno una sorpresa come il Crystal Palace, che ha superato con un netto 3-0 l’Aston Villa nella prima semfinale. La squadra di Guardiola si giocherà la possibilità di sollevare il secondo trofeo della stagione, dopo il Community Shield vinto in estate.