Ederson croce e delizia del Manchester City: tra il record di assist e gli errori decisivi

La stagione double face di Ederson con il Manchester City. Il brasiliano infrange record ma commette errori decisivi.

Ederson Moraes entra nella storia della Premier League. Nel match di campionato tra il suo Manchester City e il Crystal Palace, il brasiliano ha collezionato il settimo assist in Inghilterra, il quarto di questa stagione. Numeri impressionanti per un portiere, con Ederson che sale in cima alla classifica dei portieri assistman della Premier.

Prima del brasiliano, la vetta della speciale classifica era occupata da Paul Robinson. Il portiere di Leeds e Tottenham tra le tante ha servito in carriera 6 assist. Al terzo posto c’è Pepe Reina. Il portiere del Como ha offerto 4 assist ai compagni con la maglia del Liverpool.

Il record di Ederson stupisce, ma le sue doti balistiche non sono certo una sorpresa. Lo scorso 11 maggio 2018, il brasiliano è entrato nel Guinness World Record per il rinvio con i piedi più lungo di sempre. Il rilancio del portiere ha raggiunto i 75.35 metri di distanza, infrangendo il precedente record di 75 metri.

Per il Manchester City, gli assist di Ederson sono una garanzia di successo. Le 4 assistenze stagionali del portiere hanno condotto i Citizens ad altrettante vittorie (contro Brentford, Chelsea, Newcastle e Crystal Palace). Tuttavia, nella sua permanenza a Manchester il brasiliano si è reso protagonista di alcuni errori che sono costati la sconfitta alla squadra di Guardiola.

L’errore contro il Real e l’ombra di Ortega

Lo scorso 11 febbraio, in Champions League il Real Madrid ha rimontato il Manchester City a Etihad. A 10 minuti dal termine del match, i padroni di casa conducevano per 2-1 e amministravano il gioco per assicurarsi la vittoria nell’andata dei playoff. Due errori di Ederson nel finale hanno permesso alla squadra di Ancelotti di ribaltare il risultato e chiudere poi i giochi al Bernabeu.

Al termine della partita, i tifosi e gli opinionisti si sono scagliati contro l’estremo difensore brasiliano. L’ex difensore del Liverpool e opinionista della CBS Jamie Carragher ha attaccato Ederson, dicendo che a Manchester “È arrivato il momento di cercare un nuovo portiere“. Le dichiarazioni sono forti ma non lontane dalla realtà. In questa stagione, lo stesso Guardiola ha più volte preferito Stefan Ortega a Ederson. Il brasiliano è stato vittima di alcuni infortuni che gli hanno fatto saltare 8 partite. Tuttavia, anche nei periodi di piena forma, il portiere della Seleçao si è dovuto accomodare in panchina per lasciare il posto al collega tedesco.

Ederson e Ortega, numeri a confronto

Ederson non ricorderà la stagione 2024/2025 come la più brillante della sua carriera. In Premier League, il brasiliano ha fin qui incassato 25 reti in 22 partite, con appena 3 clean sheet. Ederson ha chiuso lo scorso campionato di Premier con 27 gol subiti in 33 presenze e ben 13 reti inviolate.

Ortega insidia il brasiliano. Guardiola ha più volte elogiato l’ex Arminia Bielefeld che, in questa stagione, ha raccolto il maggior numero di presenze con il Manchester City. Fin qui, Ortega ha difeso i pali del club inglese in 11 occasioni, incassando 17 reti. Con il tedesco in campo, i Citizens hanno raccolto 3 sconfitte, 4 vittorie e altrettanti pareggi. Ederson, vittima di 2 problemi muscolari, è alla ricerca della sua condizione migliore. Nel match da record contro il Crystal Palace, il brasiliano ha dovuto abbandonare il campo a 20 minuti dalla fine per l’ennesimo infortunio stagionale. Al netto degli errori, il matrimonio tra il giocatore e la squadra di Guardiola sembra felice e duraturo. Il mercato alle porte farà chiarezza sulla permanenza del portiere. Indipendentemente da alcuni periodi complicati, Ederson resta oggi una colonna del Manchester City che ha dominato in Inghilterra e in Europa.