Manchester City, Donnarumma: “Tonali? Se segnerà so che esulterà davanti a me”

Gianluigi Donnarumma ha parlato in vista della sfida tra Newcastle e Manchester City, in cui sfiderà il connazionale Sandro Tonali

Manchester City-Newcastle non sarà una sfida come le altre. Nel match in programma a St. James’ Park per il prossimo turno di Premier League, si affronteranno Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali, compagni in Nazionale che hanno condiviso anche lo spogliatoio al Milan.

Il portiere dei Citizens ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo proprio dal rapporto con il centrocampista: “Se ne abbiamo parlato? Abbiamo scherzato un po’. C’è un rapporto stupendo. Il mio telefono è pieno di sue foto divertenti, che si scatta quando non ci sono. Abbiamo un rapporto speciale, è difficile giocarci contro“.

Donnarumma ha commentato anche il momento di forma del Newcastle e ha scherzato sulla possibilità di subire gol proprio da Tonali.

Manchester City, le parole di Donnarumma su Tonali

“Sarà una partita complicata perché andare a giocare lì è difficilissimo: sono una grande squadra, noi vogliamo continuare il nostro percorso, pur sapendo che sarà difficile” ha spiegato il portiere della Nazionale in vista della sfida.

Donnarumma ha poi concluso lanciando una sfida a Tonali: “Proverà a farmi gol, ma non ci riuscirà: se segnerà, sono sicuro che esulterà davanti a me“.