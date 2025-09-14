Manchester City, Donnarumma titolare nel derby contro lo United
A Manchester, sponda Citizens, inizia l’era Donnarumma. Il portiere farà il suo esordio con il City nel derby contro lo United
Gianluigi Donnarumma inizia ufficialmente la sua avventura al Manchester City. Il portiere farà il suo esordio all’Etihad Stadium nel derby contro il Manchester United.
Guardiola ha deciso di schierare l’ex Milan e Paris Saint-Germain dal primo minuto nel match più importante per i Citizens in questo inizio di stagione.
