Manchester City, “concussion sub” per Khusanov contro il Liverpool: cosa è successo

Khusanov sostituito per “concussion sub” all’inizio del secondo tempo: cosa è successo

Al 61′ del match contro il Liverpool, Guardiola è costretto a sostituire Khusanov in seguito ad un contatto con Donnarumma. Il portiere italiano, infatti, nel tentativo di intercettare una palla filtrante in area di rigore, ha colpito la testa del compagno di squadra con il ginocchio.

Dopo un primo controllo dello staff medico dei Citizens, quest’ultimo ha indicato il cambio per Khusanov, il quale non era più in grado di continuare la gara ed è stato sostituito da Rúben Dias. Questa, però, non verrà conteggiata come una “normale” sostituzione.

Avendo subito una potenziale commozione cerebrale, il City è autorizzato a fare domanda per un’ulteriore sostituzione – oltre alle cinque regolari. Ogni squadra è autorizzata a utilizzare un massimo di due sostituzioni per commozione cerebrale in una partita.