Incredibile in Manchester City-Burnley: doppietta di Esteve.. ma nella porta sbagliata
Il Manchester City conduce per 3-1 contro il Burnley grazie al doppio autogol di Maxime Esteve
Insolito evento accaduto tra Manchester City e Burnely. La squadra di Guardiola si trova avanti per 3-1 ma la sorpresa è tra i marcatori.
Maxime Esteve, difensore del Burnely, è stato protagonista di una sfortunata doppietta nella porta sbagliata.
I suoi autogol, al 12′ e 65′ minuto, stanno per adesso decidendo la partita.
Le altre reti sono state segnate da Anthony per il Burnely e Nunes per il City.