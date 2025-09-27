Questo sito contribuisce all'audience di

Incredibile in Manchester City-Burnley: doppietta di Esteve.. ma nella porta sbagliata

Francesco Mastrogiovanni 27 Settembre 2025
Autogol Esteve
Autogol Esteve (imago)

Il Manchester City conduce per 3-1 contro il Burnley grazie al doppio autogol di Maxime Esteve

Insolito evento accaduto tra Manchester City e Burnely. La squadra di Guardiola si trova avanti per 3-1 ma la sorpresa è tra i marcatori.

Maxime Esteve, difensore del Burnely, è stato protagonista di una sfortunata doppietta nella porta sbagliata.

I suoi autogol, al 12′ e 65′ minuto, stanno per adesso decidendo la partita.

Le altre reti sono state segnate da Anthony per il Burnely e Nunes per il City.