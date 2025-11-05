Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund

Il Manchester City di Pep Guardiola accoglie il Borussia Dortmund all’Etihad in una sfida speciale soprattutto per Erling Haaland, grande ex del match.

I Citizens arrivano al match dopo la vittoria per 3-1 al Bournemouth in Premier League, oltre che a quota 7 punti in Champions.

Dall’altra parte invece un Borussia Dortmund reduce dall’1-0 sull’Asburgo in Bundesliga, a sua volta a quota 7 in Champions, grazie anche al pirotecnico pareggio contro la Juventus per 4-4.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Guardiola e da Kovac per la sfida in programma alle 21:00 all’Etihad.

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Nico; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac

Dove vedere Manchester City-Borussia Dortmund in tv e streaming

Sarà possibile vedere la supersfida di Champions tra Manchester City e Borussia Dortmund in streaming sul sito ufficiale di Tv8. Inoltre, la diretta sarà ovviamente anche sui canali Sky (che detiene i diritti televisivi sulla coppa), e in particolare su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo