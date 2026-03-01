Bernardo Silva: “Tiferò per sempre Manchester City. Qui ho vissuto momenti molto felici della mia vita”

Il trequartista del Manchester City ha inviato un messaggio al Magazine del club dichiarando che porterà per sempre con sé i Citizens

“Il giorno in cui alla fine me ne andrò, vi assicuro che continuerò sempre a sostenere questa squadra“. Bernardo Silva ha dichiarato il suo amore al Manchester City. Il trequartista ha inviato un messaggio al Magazine del club in cui ha ripercorso le emozioni vissute con i Citizens.

“Sento di essere diventato parte integrante di questo club e anche un tifoso di questa squadra di calcio, non solo un giocatore” ha proseguito Bernardo.

Il classe 1994 è una bandiera del club inglese. Bernardo si è trasferito dal Monaco a Manchester nel 2017 per 50 milioni di euro e, vista la lunga permanenza nella squadra di Guardiola, il portoghese ha più volte indossato la fascia da capitano. A riguardo ha detto: “Dopo tutti questi anni, poter indossare la fascia di capitano è ovviamente un grande onore. Ho trascorso anni e anni della mia vita qui, no?“.

E ancora: “Nove anni, e questo è il luogo dove ho iniziato la mia relazione con mia moglie, questo è il luogo dove ho avuto la mia prima figlia, quindi è diventato una parte importante della mia vita“.

“Un periodo molto felice della mia vita”

Bernardo Silva ha proseguito il messaggio raccontando la sua felicità nel vivere e vestire la maglia del Manchester City. Il classe ’94 si è proiettato nel futuro, quando saluterà il club.

Il trequartista a riguardo ha dichiarato: “Penso che anche quando avrò 60 anni o giù di lì, ricorderò sempre questa città come un periodo molto, molto felice della mia vita, e non solo della mia vita, ma anche di quella di mia moglie e di mia figlia. Lei è nata in Portogallo, ma quando aveva un mese è venuta a Manchester. Sta crescendo qui”.