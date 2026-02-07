Man Utd-Tottenham, rosso diretto per Romero: cosa è successo
Espulsione diretta alla mezz’ora del big match di Premier League tra Manchester United e Tottenham: cosa è successo.
Il Tottenham dovrà giocare 60 minuti più recupero con l’uomo in meno nel big match contro il Manchester United. Alla mezz’ora di gioco, il direttore di gara Oliver ha punito un intervento in ritardo di Romero, ai danni di Casemiro.
Il punto di contatto del piede dell’argentino sulla gamba del brasiliano è piuttosto alto, motivo per cui l’arbitro inglese ha estratto il cartellino rosso. Romero lascia così gli Spurs in dieci uomini.
Difficoltà che la squadra di Frank ha subito accusato, visto che pochi minuti dopo è arrivato il gol dell’1-0 dei Red Devils firmato Mbeumo, al suo nono centro in campionato.