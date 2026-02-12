Manchester United, dopo le parole del presidente arriva la nota del club

Il Manchester United prende posizione dopo il dibattito tra Ratcliffe e il primo ministro inglese sul tema “immigrati”. Il club: “Siamo un club inclusivo”.

Si accende la polemica dietro le parole dell’imprenditore, nonché proprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe. Il numero uno dei Red Devils infatti, ha acceso un dibattito riguardo il tema “immigrazione” in Inghilterra, provocando non poca indignazione, tra tifosi e non.

Queste le sue parole a Sky News: “Non credo che l’economia sia in una buona situazione. Non si può avere un’economia con nove milioni di persone che percepiscono sussidi e un’enorme quantità di immigrati in arrivo. Voglio dire, il Regno Unito è stato colonizzato. Sta costando troppo. Il Regno Unito è stato colonizzato dagli immigrati, non è vero?”

Dichiarazioni che non hanno tardato ad arrivare al primo ministro britannico, Keir Starmer, il quale ha definito le parole di Ratcliffe “offensive e sbagliate, e che “giocano a favore di chi vuole dividere il Paese”.

A mettere un punto definitivo alla questione, è entrato in gioco il club inglese, con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social. Quest’ultimo recita testualmente: “Il Manchester United è orgoglioso di essere un club inclusivo e accogliente”.

La nota del club termina così: "Continueremo a rappresentare la nostra gente, la nostra città e i nostri tifosi con determinazione e orgoglio".

La nota del club termina così: “Continueremo a rappresentare la nostra gente, la nostra città e i nostri tifosi con determinazione e orgoglio”.