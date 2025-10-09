Episodio arbitrale discutibile in Malta-Olanda, con un rigore per la nazionale di Koeman che cancella il gol di Weghorst

Ha rischiato di rimanere beffata da una scelta arbitrale l’Olanda nel match contro Malta, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Gli oranje hanno trovato il gol del vantaggio dopo dieci minuti di gioco, con Weghorst bravo a battere il portiere avversario, ma la rete è stata annullata.

Il motivo? Un fallo di poco precedente in area di rigore su Gravenberch, messo a terra in maniera netta, con la palla che però è finita al compagno che ha messo in porta.

L’arbitro ha invece interrotto appena prima il gioco, assegnando calcio di rigore all’Olanda, tra le proteste della panchina. Alla fine è andata comunque bene alla squadra di Koeman, grazie a Gakpo che non ha sbagliato dagli undici metri.