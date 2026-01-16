Dopo l’annuncio ufficiale, Donyell Malen si è presentato alla Roma con una prima intervista ai canali del club giallorosso

Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato in queste ore, e l’attaccante si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni, ma non solo.

L’ex PSV si è infatti presentato al club con un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, durante la quale ha parlato delle prime sensazioni dopo il trasferimento: “Mi sento bene, sono molto felice di essere qui. Sono stati giorni un po’ lunghi ma sono entusiasta. Nel calcio non c’è niente di più importante della passione, io gioco sempre con passione e spero di poter creare un legame con i tifosi e di poter creare qualcosa insieme“.

L’attaccante è il secondo nuovo innesto del mercato invernale giallorosso, dopo l’arrivo di Robinio Vaz.

Malen ha poi parlato delle motivazioni che l’hanno portato a scegliere la Roma e delle ambizioni per questa stagione: di seguito le sue parole.

Roma, Malen: “Kluivert mi ha detto che questo club è straordinario”

L’attaccante olandese ha spiegato così la scelta di trasferirsi in giallorosso: “Sì alla Roma? Mi hanno convinto la passione dei tifosi e l’ambizione della proprietà, è un grandissimo club perciò sono davvero contento“. Su Gasperini, invece, Malen si è espresso così: “È veramente importante per questa squadra, ha fatto bene in passato con altri club e le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio, così come i suoi attaccanti. Non vedo l’ora di lavorare con lui“.

Ha proseguito parlando del suo stile di gioco a livello tattico e delle aspettative verso la Serie A: “Preferisco giocare in mezzo, penso di poter essere più pericoloso giocando come un attaccante puro, per poter creare occasioni e segnare. Mi piace giocare lì.Conosco molto bene il campionato, ho visto diverse partite quest’anno e anche in passato, ero interessato alla Serie A perciò sono molto felice di giocare qui“.

Malen ha concluso raccontando di aver parlato con Justin Kluivert, suo amico da diversi anni ed ex giocatore della Roma: “Lo conosco da quando avevo 9 anni, quando sono circolate le prime voci mi ha scritto dicendomi che la Roma è un club straordinario e che posso fare qualcosa di davvero speciale qui“.