La Roma forza per Donyell Malen: attesa per l’arrivo in città
La Roma forza in questi minuti per chiudere l’operazione Donyell Malen: se tutto dovesse procedere secondo i piani, il giocatore è atteso in Italia domani
La Roma sta forzando in questi minuti per chiudere l’operazione che porterebbe Donyell Malen in giallorosso, con l’obiettivo di evitare possibili sorprese nella corsa al giocatore da parte della concorrenza, tra tutte l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.
Il club continua a mantenere una cauta fiducia sulla buona riuscita dell’affare, forte del rilancio già presentato per superare la concorrenza dei Colchoneros.
I contatti sono costanti come annunciato già in mattinata, e l’affondo finale potrebbe rivelarsi decisivo.
Se non emergeranno intoppi nelle prossime ore, Malen è atteso domani a Roma, passaggio che rappresenterebbe l’ultimo step prima della definizione completa dell’operazione.