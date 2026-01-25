Lazio, ripresi i contatti per Daniel Maldini

La Lazio ha riaperto i contatti con l’Atalanta per Daniel Maldini: il club biancoceleste vuole affondare il colpo

La Lazio torna a muoversi sul mercato in entrata e riapre il dossier Daniel Maldini. Il club biancoceleste ha infatti ripreso i contatti per il trequartista italiano, valutando la possibilità di affondare il colpo.

Un interesse che non è nuovo, ma che questa volta potrebbe tradursi in un’operazione concreta. A riportarlo è Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Maldini, reduce da una stagione di crescita e continuità e attualmente all’Atalanta, resta un profilo apprezzato per duttilità e qualità tra le linee, caratteristiche che si sposano con le esigenze tecniche della Lazio.

I dialoghi sono stati riattivati per capire margini, tempi e fattibilità dell’operazione: la Lazio vuole affondare il colpo per regalare a Sarri una scelta in più.