Lazio-Maldini, scambio dei documenti in corso con l’Atalanta: domani le visite mediche
La trattativa tra Lazio e Atalanta per Daniel Maldini è ai documenti: si aspetta solo l’ok finale per autorizzare il giocatore a viaggiare
Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, manca solo l’ultimo ok da parte dell’Atalanta per autorizzare Daniel Maldini a raggiungere la Lazio.
La trattativa tra i due club è arrivata allo scambio dei documenti, che si stanno svolgendo in questi minuti.
La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13/14 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Dopo il consenso definitivo da parte dei nerazzurri, il giocatore viaggerà verso Roma in serata. Previste per martedì 27 gennaio le visite mediche.