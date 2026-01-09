Juve, Lazio e Napoli: tutti pazzi per Daniel Maldini. I dettagli

Juve, Lazio e Napoli su Daniel Maldini dell’Atalanta: i dettagli

Daniel Maldini è al centro delle attenzioni di mercato di diverse squadre di Serie A. Come già raccontato, il figlio d’arte attualmente all’Atalanta è da giorni nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri.

Ma non solo. Anche Luciano Spalletti è un grande estimatore dell’ex Milan, e la Juventus pensa a lui per il ruolo di vice-Yildiz come alternativa a Chiesa. Proprio Spalletti, infatti, lo ha chiamato e fatto esordire con la maglia dell’Italia nel suo periodo da Commissario Tecnico.

Infine, anche il Napoli di Antonio Conte ci pensa, nuovamente come sostituto di un titolatissimo, che in questo caso sarebbe David Neres.

Attualmente all’Atalanta, il classe 2001 non sta trovando troppo spazio neanche sotto la gestione di Palladino. In questa stagione di Serie A, per lui, 9 presenze – di cui solo 3 da titolare – senza gol o assist.