Il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò ha parlato dell’impegno dell’Italia nella qualificazione ai Mondiali

“Sicuramente la qualificazione mondiale sarà uno spartiacque“: non ha dubbi Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 ed ex presidente del CONI.

A Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha parlato anche dei giochi olimpici in corso, commentando così l’impatto dei primi giorni: “Non mi sono sorpreso e sono stato felice che al centro della scena mediatica ci siano stati gli eventi olimpici e il calcio sia arrivato dopo“.

Sui playoff per i prossimi Mondiali, Malagò ha commentato l’importanza del risultato per il movimento calcistico e non solo: “Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili e da momenti complicati“.

Ha poi proseguito parlando del momento attuale nel mondo del calcio italiano: di seguito le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Malagò sull’Italia e i Mondiali

Malagò ha concluso così: “Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile“.