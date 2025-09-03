Maiorca, Dani Rodriguez sospeso e rimosso dal ruolo di capitano

Il Maiorca ha deciso di sospendere e di togliere la fascia da capitano a Dani Rodriguez dopo un post polemico dello spagnolo

Giorni di polemica in casa Maiorca. Il club spagn0lo, infatti, ha deciso di sospendere e di togliere la fascia da capitano a Dani Rodriguez dopo un post su Instagram.

Il tutto è partito dall’esclusione del calciatore spagnolo nella sfida persa 2-1 contro il Real Madrid. Il giorno dopo il classe 1988 ha parlato su IG della vicenda con un lungo post: “Capisco e rispetto profondamente che le decisioni su chi gioca siano solo ed esclusivamente dell’allenatore, sono una sua responsabilità e le rispetto sempre. Ciò che non posso accettare è la mancanza di rispetto per l’impegno e la dedizione“.

“Mi addolora che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l’opportunità di giocare davanti a compagni che hanno trascorso anni a difendere questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto. Spero che Jan abbia successo qui e che insieme possiamo tutti aiutarlo. Ma un evento del genere manda un messaggio terribile allo spogliatoio: il lavoro, la dedizione o la lealtà non contano“.

“Questo è ciò che mi ha fatto arrabbiare. Sia chiaro: questo è il club della mia vita. Ho sempre dato e darò sempre tutto per questa maglia. Chiedo solo che questo stesso impegno venga rispettato. Sabato questo rispetto non c’è stato“: concludeva l’ormai ex capitano del Maiorca.

La risposta del Maiorca

Dopo questo post è arrivata prontamente la risposta del Maiorca che ha deciso di sospendere il classe 1988 e di togliergli la fascia da capitano.

IL COMUNICATO DEL MAIORCA: “Il RCD Mallorca informa che è stata stabilita una sospensione del lavoro e dello stipendio per il giocatore Dani Rodríguez. Inoltre, il club ritira il capitano al calciatore con effetto immediato”.

Nota informativa: Dani Rodríguez — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 3, 2025

“Ho viaggiato con la speranza che i miei figli potessero vedere il loro padre giocare al Bernabeu”: l’atro post di Rodriguez

Qualche ora dopo il primo post Dani Rodriguez sul proprio profilo IG ha messo una foto dei figli allo stadio scrivendo: “Ho viaggiato con la speranza che i miei figli potessero vedere il loro padre giocare al Bernabeu. Una lezione importante e un consiglio per loro: non aspettatevi mai niente da nessuno, soprattutto di questi tempi, in cui meritocrazia, cultura e rispetto per il duro lavoro sono così rari. Non fate le cose aspettandovi qualcosa in cambio, fatele per voi stessi e per la vostra passione. Il rispetto e l’affetto delle persone si guadagnano sul campo. Sacrificatevi per i vostri sogni anche se ci sono ostacoli sul vostro cammino, credete sempre in voi stessi. Le cose si guadagnano, non si regalano. E quando le guadagnate, hanno un sapore doppio. Vi amo, famiglia! Siete i migliori!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dani Rodriguez (@danirodriguez88)