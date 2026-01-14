Il Mainz si sta muovendo per Posch del Como: al momento è il club più interessato al terzino destro austriaco

L’interesse del club tedesco è, al momento, il più concreto nei confronti del terzino destro di nazionalità austriaca.

Il giocatore, che al Como non sta trovando molto spazio, vorrebbe giocare di più e il Mainz si sta muovendo per lui.

Ex Bologna e Atalanta, Stefan Posch in questa stagione è sceso in campo 13 volte in Serie A, ma solo due da titolare ed è alla ricerca di un club che possa garantirgli maggior minutaggio.