Le formazioni ufficiali della sfida di UEFA Conference League, valida per la terza giornata, tra il Mainz e la Fiorentina.

La Fiorentina prova a voltare pagina dopo l’esonero di Stefano Pioli, arrivato in seguito alla sconfitta interna contro il Lecce in Serie A. A guidare i viola ci sarà Daniele Galloppa che ha preso momentaneamente il suo posto in panchina in attesa dell’ufficialità di Paolo Vanoli.

Campionato a parte, però, la Fiorentina ha iniziato bene la competizione europea vincendo le prime due partite contro SK Rapid e Sigma Olomouc.

Di fronte ci sarà il Mainz che si trova a quota 6 punti, gli stessi dei viola.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Mainz-Fiorentina, le formazioni ufficiali

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

A disposizione: Riess, Batz, Sano, Lee, Nordin, Bøving, Hollerbach, Veratschnig, Hanche-Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa

A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Kean, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Parisi

Dove vederla in tv

Il match tra Mainz e Fiorentina, valido per la terza giornata di UEFA Conference League, è in programma alle ore 18:45 di giovedì 6 novembre 2025 alla Mewa Arena.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWTV e Sky Go.