Prima sconfitta in Conference per la Fiorentina: Lee regala la vittoria al Mainz al 95′
Arriva la terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che nemmeno in Conference League riesce a trovare un risultato positivo in un periodo decisamente storto.
I viola perdono in Germania sul campo del Mainz, facendosi rimontare da 0-1 a 2-1. Dopo il gol di Sohm al 16′, i tedeschi l’hanno ribaltata nel secondo tempo, prima pareggiando con Hollerbach e poi trovando il gol vittoria al 95′ con un colpo di testa vincente di Lee.
La Fiorentina resta quindi ferma a quota 6 punti nella classifica della League Phase, con Galloppa che non è riuscito a ridare positività all’ambiente dopo l’esonero di Stefano Pioli.
Ora i viola sono subito chiamati a pensare al campionato, dove sfideranno il Genoa a Marassi, dove potrebbe già esserci Paolo Vanoli in panchina.