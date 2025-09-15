Le ultime novità sui due giocatori rossoneri

Il Milan può sorridere: Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, nella mattinata di oggi – lunedì 15 settembre – sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari.

I due giocatori, chiaramente, non saranno disponibili nell’immediato ma andranno gestiti.

Entrambi sono partiti titolari nel match contro il Bologna, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A e vinto 1-0 dai rossoneri.

Pavlovic ha abbandonato il campo al 46: al suo posto è entrato De Winter. Il francese, invece, è uscito al 56′.