Maignan-Milan, si avvicina il rinnovo: restano da definire le commissioni degli agenti
Milan-Maignan, il rinnovo si farà: restano da definire solo le commissioni degli agenti
Protagonista di una prima metà di stagione a ottimi livelli, capitan Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Per lui, in questa stagione, 17 partite e 7 volte porta inviolata, con anche 2 calci di rigore parati su 5.
Dopo un’estate che a lungo sembrava presagire un addio e un trasferimento in direzione Chelsea, alla fine “Magic Mike” è rimasto nella Milano rossonera.
Si avvicina sempre di più l’intesa totale per il prolungamento del contratto, con il giocatore che arriverà a percepire 5,7 milioni di euro a stagione. Mancano solamente da definire le commissioni che spetteranno agli agenti.
Il francese, quindi, è pronto a continuare ufficialmente la sua avventura in rossonero iniziata nella stagione 2021/2022, quando arrivò dal Lille campione di Francia con il difficile compito di sostituire Gianluigi Donnarumma. Solo un ultimo dettaglio prima dell’ok definitivo.