Milan-Maignan: nelle prossime ore prevista la firma sul rinnovo fino al 2031

Mike Maignan continuerà a difendere la porta del Milan: prevista nelle prossime ore la firma sul rinnovo

Mike Maignan resta al Milan, dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane e raccontati quotidianamente. È prevista nelle prossime ore (tra oggi e domani) la firma del portiere francese sul rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno prossimo.

Il classe ’95 sarà legato ai rossoneri fino al 2031, o fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno.

