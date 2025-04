Mike Maignan tira un rigore in Kings League: cos’è successo

La Kings League non si ferma: succede di tutto in Francia con Maignan, Koné e Lorenzo Berra

Il movimento della Kings League continua e non sembra avere intenzione di fermarsi. Anche la lega francese entra nel vivo con personaggi ben noti alla nostra Serie A e alla competizione italiana.

Nella partita tra Wolfpack e 360Nations, nello specifico, è successo di tutto. A partire dal portiere del Milan, Mike Maignan, improvvisatosi rigorista con ottimi risultati.

Ma non solo. Tra gli altri protagonisti di un match incredibile, terminato solamente agli shootout dopo un entusiasmante 5-5 nei tempi regolamentari, ci sono stati anche Manu Koné della Roma, il Campione del Mondo Adil Rami e l’italiano Lorenzo Berra.

Ben tre rigori segnati dalla squadra in casacca rosso-oro a completare una rimonta che, però, è terminata con l’amaro in bocca. A imporsi dopo i “rigori all’americana”, infatti, sono gli azzurri dei Wolfpack. Ma riviviamo insieme cosa è successo.

Maignan e Rami letali dal dischetto, Berra si impone

Durante l’ultima giornata di Kings League Francia, si è visto di tutto in occasione della sfida tra i Wolfpack del presidente Adil Rami, ex Milan e Campione del Mondo con la Francia nel 2018, e i 360Nations di Maignan, Koundé, Tchouameni e Koné. Prima l’allungo sul 5-1 per gli azzurri, poi la rimonta fino al 5-5.

Sugli scudi l’italiano Lorenzo Berra, attaccante draft classe 2003 in prestito dalle Zebra, che si è imposto con una doppietta che ha mantenuto vive le speranze di vittoria fin oltre il 40′.

A prendersi i riflettori, poi, anche Rami e Maignan, che hanno realizzato con successo i rispettivi rigori presidenziali spiazzando i portieri e lasciandosi andare a esultanze inedite: finto infortunio per Rami, arciere per il portiere del Milan. Il tutto mentre uno scatenato Manu Koné osservava dal boot streaming facendo fatica a rimanere seduto per l’ansia.

Alla fine, però, nonostante la stoica rimonta 360Nations marchiata dalla doppietta italiana di Berra, sono stati i Wolfpack. Decisivi i tre errori consecutivi nei primi tre shootout.