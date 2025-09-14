Cambio forzato per il Milan, che perde il suo portiere titolare

Brutte notizie in casa Milan dalla partita contro il Bologna.

Massimiliano Allegri ha perso Mike Maignan per infortunio.

Il portiere e capitano rossonero ha accusato un problema al polpaccio, stendendosi a terra al 54′ e chiedendo il cambio.

Al suo posto, un minuto dopo, è entrato Pietro Terracciano, all’esordio in partite ufficiali col Milan.

Le prime sensazioni sull’infortunio

Per Maignan, stando alle prime sensazioni, sembrerebbe trattarsi di un risentimento al polpaccio della gamba destra.

Problema muscolare, peraltro, che ha fermato anche Pavlovic, sostituito all’intervallo da De Winter. Anche per lui si tratta di un risentimento, in questo caso al flessore sinistro.