Milan, rifiutati 15 milioni dal Chelsea per Maignan. L’operazione può sbloccarsi a 20 milioni di sterline

Rifiutata dal club rossonero un’offerta da 15 milioni di euro per Maignan dal Chelsea: a 20 milioni di sterline l’operazione si può sbloccare

Il Chelsea continua a muoversi sul calciomercato per rinforzarsi in vista del Mondiale per Club.

Negli USA i blues affronteranno Los Angeles FC, Flamengo ed Espérance Tunis.

Per il ruolo di portiere, come raccontato alcuni giorni fa, il Chelsea ha puntato Mike Maignan del Milan. Per ora i rossoneri hanno rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro arrivata dal club di Londra.

Se il Chelsea dovesse arrivare a 20 milioni di sterline, però, l’operazione potrebbe sbloccarsi. Ricordiamo che il contratto del portiere francese con il Milan scade il 30 giugno 2026, quindi al termine della prossima stagione.