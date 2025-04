Maguire completa la rimonta contro il Lione: finale “pazzo” del Man United a Old Trafford

I Red Devils segnano tre gol in poco più di cinque minuti contro il Lione e accedono alle semifinali di UEFA Europa League.

Il Manchester United accede alle semifinali di Europa League in maniera del tutto “incredibile” e inaspettata.

I ragazzi di Amorim avevano pareggiato in Francia la gara d’andata contro il Lione per 2-2 e hanno giocato a Old Trafford il ritorno.

Dopo un primo tempo in cui i Red Devils sono andati in vantaggio di due gol grazie a Ugarte e Dalot, nel secondo tempo i francesi sono riusciti a pareggiare i conti grazie a Tolisso e Tagliafico, a segno in meno di dieci minuti.

2-2 al termine dei tempi regolamentari e quindi supplementari.

Man Utd-Lione: nei supplementari accade di tutto

Il Lione è con l’uomo in meno per l’espulsione di Tolisso per doppia ammonizione ma riesce a segnare con Cherki il gol del 3-2. Poco dopo, il gol che tutti avrebbero immaginato condannasse la squadra di Amorim all’eliminazione e alla chiusura di una stagione molto complicata. Ecco, invece, che accade qualcosa di incredibile.

Minuto 114, calcio di rigore per il Manchester United. Calcia il più freddo di tutti in casa Red Devils, Bruno Fernandes e realizza il 3-4, ma allo Utd serve un gol per andare ai rigori. Minuto 120, segna Kobbie Mainoo e pareggia nuovamente tutto sul 6-6. Si decide tutto ai rigori? No, la parola “fine” la mette il più criticato di tutti, Harry Maguire. La conclusione più bella di una serata che rimarrà nella storia della UEFA Europa League e della storia del calcio recente