Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale, come riportato da Sky Sports. La condanna arriva a seguito di un incidente avvenuto nel 2020 a Mykonos.

Il difensore del Manchester United è stato infatti riconosciuto colpevole di ripetuto lesioni personali, tentata corruzione e violenza contro dipendenti pubblici dopo il suo arresto in una rissa in cui due agenti di polizia sono stati aggrediti.